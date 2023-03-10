МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Экспорт шоколада и конфет из Евросоюза в Россию по итогам 2022 года вырос до исторического максимума в 617 миллионов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата. Исследование показало, как изменились цены на шоколад и другие сладости

Страны Евросоюза ввезли в Россию в 2022 году почти 87 тысяч тонн шоколадной продукции на рекордные 514,8 миллиона евро. В денежном выражении европейский экспорт вырос за год на 17,6%. Одновременно было поставлено почти 59 тысяч тонн какао-сырья, в том числе бобов, порошка и масла, на 180,1 миллиона евро, что больше показателя годом ранее на 12,5%.

Европейский экспорт сладостей без содержания какао составил 102,3 миллиона евро, увеличившись за год на 5,6%. Из этой продукции больше всего в Россию было поставлено жевательных и желейных конфет — 7,8 тысячи тонн на 27,8 миллиона евро.

В то же время ввоз в Россию белого шоколада достиг рекордных уровней как в денежном, так и в физическом выражении: за год было поставлено 4 тысячи тонн на 20,5 миллиона евро. Одновременно до максимальных значений выросли продажи карамели и помадки — на четверть, до 12,5 миллиона евро.

Таким образом из ЕС в Россию в 2022 году было поставлено шоколада и конфет на 617 миллионов евро.

Эксперт Национальной технологической инициативы "Фуднет" Андрей Зюзин связал такую динамику с ростом цен на сырье. "Существенная часть роста связана с ускорением инфляции, которая в ряде развитых стран Европы вышла за пределы 10%", — сказал он, добавив, что в этом году стоимость импорта будет зависеть от урожайности, поставок и колебаний биржевых цен.

Поставки сладостей из ЕС в Россию напрямую не находятся под санкциями, однако ряд европейских компаний заявили о приостановке деятельности в стране. На этом фоне экспорт сладостей без содержания какао нарастили Бразилия (в 2,2 раза), Турция (в 1,6 раза) и Китай (в 1,5 раза), а с какао — Турция (в 2,9 раза) и Армения (в 1,6 раза).