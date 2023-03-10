МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Отечественный ритейлер Gloria Jeans этой весной откроет свой магазин на Тверской, где ранее располагался трехэтажный флагман H&M, рассказал РИА Новости источник на рынке торговой недвижимости. Глава Gloria Jeans рассказал о планах по инвестициям в развитие компании

"Gloria Jeans откроет свой магазин на месте флагманского трехэтажного H&M на Тверской улице в Москве. Это крупнейший в России магазин шведского ритейлера площадью около 4,7 тысячи метров. Магазин откроется весной 2023 года", — заявил он.

Представитель ритейлера подтвердил агентству данную информацию. Также ее заверили и в компании NF Group, выступающей консультантом сделки.

В конце декабря ритейлер сообщил, что открывает восемь своих новых магазинов на площадях, которые ранее занимала сеть H&M. Председатель совета директоров компании Владимир Мельников позже подчёркивал, что уже в первые дни работы точки показали результаты выше ожиданий.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза — до 1200 квадратных метров, а в 2023 — уже до 1500 квадратных метров.

H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября.