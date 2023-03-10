МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цены на продукты в магазинах несетевой розницы за февраль остались в среднем на уровне января, но выделялись рыбные пресервы — они за месяц прибавили в цене сразу 6%, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Росрыболовство раскрыло объемы производства белой рыбы

Компания в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах РФ.

"В феврале цены на продукты в несетевой рознице остались на уровне января. Подорожали за месяц рыбные пресервы, сигареты, алкоголь. В феврале по сравнению с январем сильнее всего подорожали рыбные пресервы — на 6%", — говорится в материалах. В свою очередь, цены на сигареты выросли на 3%, алкоголь за месяц стал дороже на 2%.

Цены на детские молочные продукты и пюре прибавили в месячном выражении 3%, рис стал дороже на 2%, творог, молочные десерты, сливочное масло, молоко, кефир и кисломолочная продукция — на 1%. В среднем стабильной осталась стоимость макарон, гречки, геркулеса, сыра, а также пельменей, специй, шоколадных батончиков и растворимого кофе. Россиянам объяснили, почему хранить деньги дома неэффективно

Обратную динамику показали соки, пряники, печенье, зефир, шоколадные конфеты, сосиски, чай, пюре и лапша быстрого приготовления, а также растительное масло — минус 1% в цене за месяц. В свою очередь, цены на пшеничную муку, майонез, сметану и какао в несетевой рознице упали сильнее — на 2%.

Между тем, к февралю прошлого года средние цены на алкоголь в традиционной рознице выросли на 12%, на сигареты ― на 10%, а цены на продукты прибавили 17%. Самые подорожавшие за год продукты, согласно оценке компании, — молотый кофе (+36%), растворимый кофе и специи (+35%).