Полякам все чаще приходится красть продукты питания из магазинов, пишут СМИ
Rzeczpospolita: число краж из польских магазинов выросло почти на треть в 2022 году
Читать 1prime.ru в
ВАРШАВА, 10 мар — ПРАЙМ. Число магазинных краж выросло в Польше в 2022 году почти на треть, чаще всего поляки крадут продукты питания, сообщила газета Rzeczpospolita.
"Из магазинов исчезает все больше товаров. Чаще всего обкрадывают небольшие заведения", — сказано в материале издания.
Газета отметила со ссылкой на данные Главного управления полиции, что "в 2022 году число краж в магазинах выросло на 31,1% — до более чем 32,7 тысячи случаев".
При этом, согласно данным воеводских комендатур полиции, количество магазинных краж не увеличилось лишь в Люблинском регионе — одном из 16.
Председатель Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич пояснила, что рост числа магазинных краж связан с подорожанием товаров. "Рост краж — яркий сигнал проблем на рынке. Рост цен приводит к тому, что все больше людей решаются на это", — сказала она.
Rzeczpospolita отметила, что чаще всего из магазинов воруют продукты питания. За ними следуют предметы роскоши — дорогие духи и спиртные напитки, мелкая электроника.