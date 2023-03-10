ВАРШАВА, 10 мар — ПРАЙМ. Число магазинных краж выросло в Польше в 2022 году почти на треть, чаще всего поляки крадут продукты питания, сообщила газета Rzeczpospolita. Польские фермеры начали протест против украинского зерна

"Из магазинов исчезает все больше товаров. Чаще всего обкрадывают небольшие заведения", — сказано в материале издания.

Газета отметила со ссылкой на данные Главного управления полиции, что "в 2022 году число краж в магазинах выросло на 31,1% — до более чем 32,7 тысячи случаев".

При этом, согласно данным воеводских комендатур полиции, количество магазинных краж не увеличилось лишь в Люблинском регионе — одном из 16.

Председатель Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич пояснила, что рост числа магазинных краж связан с подорожанием товаров. "Рост краж — яркий сигнал проблем на рынке. Рост цен приводит к тому, что все больше людей решаются на это", — сказала она.

Rzeczpospolita отметила, что чаще всего из магазинов воруют продукты питания. За ними следуют предметы роскоши — дорогие духи и спиртные напитки, мелкая электроника.