МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала ряд поручений по защите и учету виноградопригодных земель, а также по возможности строительства на них капитальных объектов для виноделия и винного туризма, говорится в сообщении аппарата вице-премьера. В России введут спецмарку с эмблемой отечественного вина

Эти вопросы обсуждались на совещание у Абрамченко, в котором участвовали представители Минсельхоза РФ, Россельхознадзора и Росреестра, а также региональных властей. В частности, в повестке дня был вопрос сохранения и эффективного использования виноградопригодных земель.

"Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву), Росреестру (О.А.Скуфинскому) проработать вопрос об установлении механизма защиты виноградопригодных земель, в том числе, в случае включения их в границы населенных пунктов, в целях запрета изменения их правового режима, и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по данному вопросу", — сообщили в аппарате со ссылкой на протокол совещания.

Еще одним пунктом обсуждения стало размещение объектов капитального строительства, необходимых для виноградарства, виноделия и винного туризма, на землях сельхозназначения. По его итогам правительству Севастополя было рекомендовано сформировать с участием Минсельхоза РФ и ФГБУ "Крымский" план мероприятий по уточнении границ сельскохозяйственных угодий и оказать содействие в его реализации.

Кроме того, обсуждался законопроект, предполагающий размещение виноделен на месте сбора урожая — для максимального сокращения времени транспортировки винограда, а также организацию на виноградопригодных землях объектов винного туризма.

Департаменту природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ поручено доработать проект, дополнив его, в частности, замечаниями о нецелесообразности установления минимальной площади виноградных насаждений, при наличии которых на земельном участке допускается размещение объектов винного туризма.