МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цена на огурцы в России падает третью неделю подряд после сильного подорожания с начала года, с 28 февраля по 6 марта она снизилась сразу на 14,22%, обусловив и заметное удешевление плодоовощной продукции в целом, следует из данных Росстата. Росстат оценил число россиян с доходами ниже границы бедности в 2022 году

Огурцы на отчетной неделе стали абсолютным лидером по снижению цены — в среднем в РФ они подешевели на 14,22% (на прошлой неделе — на 7,57%, а с начала года по 6 марта — подорожали на 26,08%). Лидером роста цены стали помидоры: они подорожали на 5,76% на отчетной неделе (на предыдущей — на 2,42%, с начала года — на 47,77%).

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2%", — сообщает статведомство. В предыдущий отчетный период, с 21 по 27 февраля, они стали ниже на 0,8%, а до этого, с 14 по 20 февраля, — прибавили 1,2%. В начале февраля и весь январь плодоовощная продукция в РФ также дорожала.

Картофель с 28 февраля по 6 марта подешевел на 2,06% (на прошлой неделе — на 0,44%, с начала года — подорожал на 8,99%), капуста стала дешевле на 0,62% (до этого — на 0,35%, с начала года — подорожала на 6,38%), лук прибавил 0,95% (неделей ранее — 3,43%, с начала года — 70,12%), а столовая свекла стала дороже на 0,37% (на прошлой неделе — на 1,3%, с начала года — на 16,27%). Цена на морковь выросла на 0,24% (на прошлой неделе — на 1,16%, с начала года — на 24,53%), яблоки подорожали на 0,43% (на прошлой неделе — на 0,46%, с начала года по 6 марта — на 7,21%).

САХАР, МАСЛО

Сахар в РФ дорожает третью неделю, с 28 февраля по 6 марта начала расти цена и на подсолнечное масло, а до этого весь февраль оно дешевело, кроме того, заметно подорожал чай, следует из данных Росстата.

Согласно данным статведомства, сахар на неделе с 28 февраля по 6 марта стал дороже на 0,47%, его цена в две предыдущих отчетных недели выросла на 0,13% и на 0,05%, с начала года по 6 марта цена на сахар в РФ снизилась на 1,41%.

Подсолнечное масло выросло в цене на 0,16%, а до этого дешевело весь февраль (последний раз цена на него поднималась на неделе с 24 по 30 января — на 0,07%). С начала года по 6 марта подсолнечное масло подешевело на 0,85%.

Черный чай подорожал на 1,08% (неделей до этого он подешевел на 0,2%, с начала года — на 0,42%). Пшеничная мука выросла в цене на 0,63% (до этого — подешевела на 0,45%, с начала года — на 1,66%). Куриные яйца подорожали на 0,92% против роста неделей ранее на 0,69%, с начала года по 6 марта цена на них подросла на 2,97%.

Гречка стала дешевле на 1,38% (на предыдущей неделе — на 0,99%), рис подорожал на 0,34% (на предыдущей он подешевел на 0,08%), цена на пшенную крупу за отчетный период упала на 0,11% против 0,28% неделей ранее. С начала года гречка в РФ подешевела на 9%, рис — на 1,72%, а пшенная крупа — на 1,98%.

Цена на мясо кур снизилась на 0,63%, на свинину — на 0,43% на предыдущей неделе, с 21 по 27 февраля — тоже снижение, на 0,51% и на 0,04% соответственно. С начала года по 6 марта мясо кур и свинина подешевели на 2,53% и на 1,25%.