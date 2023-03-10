МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Косметическая сеть "Подружка" начала в тестовом режиме продавать в своих магазинах алкоголь, убедился корреспондент РИА Новости. Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов впервые за год

Так, на полках одного из магазинов, кроме традиционного ассортимента, теперь представлено и вино — красное, белое и розовое.

По словам одного из сотрудников, алкогольная продукция на данный момент доступна всего в двух магазинах сети.

"Нет, пока нет, вот это только завезли в прошлом месяце… Это экспериментально, смотрят обстановку", — заявил он в ответ на вопрос о наличии другой алкогольной продукции, в частности крепкого спиртного, в магазине.

"Подружка" — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии, насчитывающая порядка 200 магазинов. В 2022 году "Л'Этуаль" стала собственником компании, увеличив свою долю с 90% до 100%.