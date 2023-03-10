Косметическая сеть "Подружка" начала продавать алкоголь
Косметическая сеть "Подружка" начала в тестовом режиме продавать алкоголь
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Косметическая сеть "Подружка" начала в тестовом режиме продавать в своих магазинах алкоголь, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, на полках одного из магазинов, кроме традиционного ассортимента, теперь представлено и вино — красное, белое и розовое.
По словам одного из сотрудников, алкогольная продукция на данный момент доступна всего в двух магазинах сети.
"Нет, пока нет, вот это только завезли в прошлом месяце… Это экспериментально, смотрят обстановку", — заявил он в ответ на вопрос о наличии другой алкогольной продукции, в частности крепкого спиртного, в магазине.
"Подружка" — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии, насчитывающая порядка 200 магазинов. В 2022 году "Л'Этуаль" стала собственником компании, увеличив свою долю с 90% до 100%.