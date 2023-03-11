МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ. США и ЕС усиливают сотрудничество в борьбе с обходом санкций против России

"Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с РФ… Под санкции попал российский оператор государственных лотерей "Спортлото", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания "Клименко Тайм".

Под санкциями также оказались российские букмекерские конторы "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и другие.

Согласно изданию "Украинская правда", новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц. Отмечается, что большинство подсанкционных физлиц — граждане РФ, но санкциям также подвергли граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.