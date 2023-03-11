МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних зарубежных лидеров с товарного рынка, в январе-феврале спрос в онлайне на некоторые виды техники российских производителей — например, стиральные машины, — вырос год к году в разы, чуть менее яркая, но схожая динамика и в ряде других категорий — гигиене, презервативах, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, которые есть у РИА Новости. Экономист Хазин назвал первостепенную задачу российской экономики

"После ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться малоизвестными китайскими, турецкими, узбекскими и российскими брендами. Так, наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны", — выяснили специалисты. Так, значительный рост популярности в интернете отмечается у китайских телевизоров HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), и Haier (+82%) и узбекских Artel (+244%).

При этом отечественные стиральные машины "Бирюса" и Kraft прибавили 183% и 145%, китайские Xiaomi – 41%, Hisense – 73%. "Новые имена на рынке смартфонов – Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%)", — добавляется в исследовании.

Кроме того, популярными среди интернет-потребителей в 2022 году стали российские холодильники Aceline (+459%) и Dexp (+71%). Также вырос интерес и к другим отечественным производителям — например, увеличилась популярность культиваторов и газонокосилок "Зубр" и бренда "Ресанта", продающего насосы, генераторы, снегоуборщики и мойки.

По словам руководителя отдела аналитики и маркетинга агрегатора Дениса Логанова, российские потребители открывают ранее не известную технику из-за ухода брендов, доминировавших на рынке последние 10-15 лет, а также желая найти доступную альтернативу.

"Однако несмотря на повышение интереса к маркам no-name, пока они не выдерживают конкуренцию в абсолютном спросе…. Определяющими для потребителя все еще являются известность бренда и его репутация, поэтому россияне продолжают покупать то, к чему они привыкли — телевизоры LG, посудомоечные машины Bosch и холодильники Liebherr, несмотря на наплыв на рынок малоизвестных производителей", – указывает Логанов.

Интерес за период с января по февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и к другими товарам. "Онлайн-спрос на корма для кошек и собак Best Dinner вырос на 763% и 701% соответственно… Растет также популярность российских производителей косметики и гигиенических товаров: например, вырос онлайн-спрос на шампуни "Невская косметика" (+51%), прокладки "Каждый день" (+63%), дезодоранты "Чистая линия" (+111%), презервативы Visit (+26%)", — заключили в исследовании.