Собянин рассказал о продвижении мультипликации на зарубежные рынки
Собянин: столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на 7,9 миллиарда рублей
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Кинокомпании Москвы при поддержке Московского экспортного центра заключили контракты общей суммой около восьми миллиардов рублей за последние четыре года с целью продвижения российской мультипликации на зарубежный рынок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на сумму 7,9 миллиарда рублей", — написал мэр в своем телеграм-канале.
Как уточнил Собянин, московские мультфильмы смотрят по всему миру. Особенно зарубежному зрителю полюбились "Принцесса и Дракон", "Два хвоста", "Новое Простоквашино", "Снежная Королева", "Приключения Пети и Волка".
Мэр отметил, что правительство Москвы выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям для увеличения продаж их продукции в других странах. С 2020 года около 20 студий получили 55 миллионов рублей.
"В этом году продолжим оказывать поддержку. Например, в июне московские кинокомпании смогут принять участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). А в ноябре в Индии откроется объединённая экспозиция студий Москвы в рамках Film Bazaar", — добавил мэр.