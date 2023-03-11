МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Кинокомпании Москвы при поддержке Московского экспортного центра заключили контракты общей суммой около восьми миллиардов рублей за последние четыре года с целью продвижения российской мультипликации на зарубежный рынок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Ну, погоди! Каникулы" стал популярной анимационной картиной в Болгарии

"Только при поддержке Московского экспортного центра за последние четыре года столичные кинокомпании заключили экспортные контракты на сумму 7,9 миллиарда рублей", — написал мэр в своем телеграм-канале.

Как уточнил Собянин, московские мультфильмы смотрят по всему миру. Особенно зарубежному зрителю полюбились "Принцесса и Дракон", "Два хвоста", "Новое Простоквашино", "Снежная Королева", "Приключения Пети и Волка".

Мэр отметил, что правительство Москвы выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям для увеличения продаж их продукции в других странах. С 2020 года около 20 студий получили 55 миллионов рублей.

"В этом году продолжим оказывать поддержку. Например, в июне московские кинокомпании смогут принять участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). А в ноябре в Индии откроется объединённая экспозиция студий Москвы в рамках Film Bazaar", — добавил мэр.