МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 20 февраля по 5 марта вырос на 0,1 пункта — до 95 пунктов. Караул, грабят! Подводные камни скидок и распродаж

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

В отчетном периоде средний чек вырос по кусковому мылу (на 7%, до 117 рублей), гречке (на 1%, до 92 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 105 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 4%, до 99 рублей), перчаткам (на 3%, до 141 рублей) и антисептикам (на 1%, до 185 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по лимонам (37 рублей). Назван овощ, подешевевший на 14 процентов за неделю

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущими двумя неделями (с 6 по 19 февраля) вырос на 0,1 пункта — до 95 пунктов.

Почти месяц траты россиян на потребительскую корзину в целом держатся на одном уровне, при этом на средства индивидуальной защиты – преимущественно снижаются, это подтверждает уменьшение заболеваемости сезонными вирусными заболеваниями и сохранение трат по продуктам питания на привычных позициях, отмечают аналитики "Платформы ОФД".