МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Смартфоны и игровые приставки за период с ноября 2022 года по март текущего стали самыми популярными бывшими в употреблении товарами у россиян, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". Россияне увеличили траты на мыло и гречку

"Наибольшей популярностью для покупки среди бывших в употреблении товаров пользуются смартфоны и игровые приставки. Так, с ноября 2022 года по сегодняшний день (по начало марта — ред.) продажи этих товаров выросли в полтора раза", — заявили в маркетплейсе. При этом популярнее всего оказались смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max, также стабильно высоким спросом пользовались iPhone XR и iPhone 11. Среди игровых приставок россияне отдавали предпочтение Sony Playstation 4 Pro.

В апреле 2022 года на "Яндекс Маркете" впервые появились ресейл-товары, но для покупки были доступны только люксовые сумки и ограниченный ассортимент смартфонов. Позже маркетплейс предоставил возможность торговать подержанными вещами всем продавцам вне зависимости от категории товара, а также всем пользователям.

В августе интернет-магазин Lamoda совместно с российской ресейл-платформой Second Friend Store также запустил на своей площадке продажу подержанных брендовых вещей. В компании рассказали РИА Новости, что на площадке в разделе ресейл самыми популярными брендами стали Chanel, Louis Vuitton, а самой дорогой покупкой — сумка Chanel Grand Shopping Tote стоимостью более 200 тысяч рублей.

В свою очередь основательница ресейл-магазина Relove Moscow Марина Абрамович рассказала агентству, что продажи не люксовых бывших в употреблении вещей набирают обороты.

"Я слежу за многими ресейл сервисами и вижу большое увеличение активности пользователей на "Авито", и, наверное, наибольшие ожидания сейчас от крупных платформ… Смысл открывать ресейл в 2023 году есть только в том случае, если платформа сможет предложить востребованный продукт высокого качества с хорошей селекцией. Я, например, вижу хорошую перспективу для ресейла мебели", — заключила Абрамович.