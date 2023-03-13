СМИ: рост цен на продукты заставляет шведов ездить за покупками в Норвегию
Expressen: рост цен на продукты питания заставляет шведов ездить за покупками в Норвегию
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В связи с высокой инфляцией граждане Швеции начали покупать продукты питания в приграничных с Норвегией магазинах, пишет Expressen.
Отмечается, что еще недавно, наблюдалась обратная ситуация: норвежцы ездили за продуктами в Швецию. Но, как подчеркивает издание, цены на продовольствие в Норвегии за последнее время выросли вдвое меньше, чем в Швеции.
По данным Expressen, продукты питания в Швеции с июля 2021 года по январь 2023-го подорожали на 21%, тогда как в Норвегии — лишь 9%. В результате фрукты и овощи стали стоить заметно дешевле на норвежской стороне.
Первый заместитель управляющего ЦБ Швеции Анна Бреман, которую цитирует Expressen, отметила, что инфляция больнее всего бьет по семьям с детьми.