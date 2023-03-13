МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В связи с высокой инфляцией граждане Швеции начали покупать продукты питания в приграничных с Норвегией магазинах, пишет Expressen. Инфляция в России опустилась ниже десяти процентов впервые за год

Отмечается, что еще недавно, наблюдалась обратная ситуация: норвежцы ездили за продуктами в Швецию. Но, как подчеркивает издание, цены на продовольствие в Норвегии за последнее время выросли вдвое меньше, чем в Швеции.

По данным Expressen, продукты питания в Швеции с июля 2021 года по январь 2023-го подорожали на 21%, тогда как в Норвегии — лишь 9%. В результате фрукты и овощи стали стоить заметно дешевле на норвежской стороне.

Первый заместитель управляющего ЦБ Швеции Анна Бреман, которую цитирует Expressen, отметила, что инфляция больнее всего бьет по семьям с детьми.