2023-03-14T10:52:10+03:00
2023-03-14T10:52:10+03:00
2023-03-14T10:52:10+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230314/840060012.html
Рост цен на продукты в Финляндии установил новый рекорд
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Рост цен на продукты питания в Финляндии в феврале достиг нового исторического рекорда 16,3%, сообщает статистическое ведомство страны. Ранее рекорд был зарегистрирован 59 лет... ПРАЙМ, 14.03.2023
потребрынок, бизнес, новости, финляндия, продукты, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания в Финляндии в феврале достиг нового исторического рекорда 16,3%, сообщает статистическое ведомство страны.
Ранее рекорд был зарегистрирован 59 лет назад, когда в 1964 году цены выросли в среднем на 12%.
“В прошлом месяце продукты питания стали дороже на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.
Больше всего подорожали цены на сахар (37,7%), муку (37,4%), сливочное масло (35,6%), куриные яйца (32,6%) и пищевые жиры (28,2%).
По данным статистического ведомства Финляндии, цены ни на одну товарную группу не снизились.