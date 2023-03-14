ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания в Финляндии в феврале достиг нового исторического рекорда 16,3%, сообщает статистическое ведомство страны. Инфляция в Финляндии ускорилась до 8,8 процента

Ранее рекорд был зарегистрирован 59 лет назад, когда в 1964 году цены выросли в среднем на 12%.

“В прошлом месяце продукты питания стали дороже на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.

Больше всего подорожали цены на сахар (37,7%), муку (37,4%), сливочное масло (35,6%), куриные яйца (32,6%) и пищевые жиры (28,2%).

По данным статистического ведомства Финляндии, цены ни на одну товарную группу не снизились.