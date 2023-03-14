МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В последний год жители России стали чаще обращаться в сервисы за гарантийным ремонтом малой бытовой техники, пишет "Коммерсант". Без паники: как быть, если приложение вашего банка убрали из магазина

Издание отметило, что количество обращений по гарантии покупателей отечественной бытовой техники увеличилось на 20 процентов с начала конфликта вокруг Украины. По мнению самих участников рынка, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов.

"Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке",- рассказал источник "Коммерсант" среди поставщиков электроники.

Он подчеркнул, что в основном ухудшение качества отмечают у малой бытовой техники низкой стоимости. Такую информацию подтвердили собеседники "Коммерсант" и в ряде крупных компаний.

По мнению коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, количество поломок и брака у отечественных и китайских брендов "немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники", поэтому число гарантийных случаев действительно могло вырасти

"Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится", — резюмировал он.