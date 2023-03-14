МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Украинская компания, продававшая военным яйца по завышенной цене, стала поставлять яблоки втрое дороже рыночной стоимости, передает телеканал "Пятый". СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

"Компания, продававшая военным яйца по 17 гривен (46 центов), теперь поставляет армии яблоки по 51 (1,4 доллара), при цене в магазине 17-22 гривен (46 — 60 центов)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что телеканал привел накладную компании "Актив Компани" в качестве подтверждения.

Ранее СМИ Украины сообщали, что Минобороны страны закупает продукты в разы дороже, чем в магазинах, в рамках соглашения на организацию питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Украинское государственное бюро расследований в феврале сообщало, что после скандала с закупками были задержаны предприниматели-продавцы.