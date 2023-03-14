Украинская компания продает военным яблоки втридорога, пишут СМИ
"Пятый": замешанная в скандале с яйцами украинская компания продает втридорога яблоки
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Украинская компания, продававшая военным яйца по завышенной цене, стала поставлять яблоки втрое дороже рыночной стоимости, передает телеканал "Пятый".
"Компания, продававшая военным яйца по 17 гривен (46 центов), теперь поставляет армии яблоки по 51 (1,4 доллара), при цене в магазине 17-22 гривен (46 — 60 центов)", — сказано в сообщении.
Отмечается, что телеканал привел накладную компании "Актив Компани" в качестве подтверждения.
Ранее СМИ Украины сообщали, что Минобороны страны закупает продукты в разы дороже, чем в магазинах, в рамках соглашения на организацию питания для воинских частей в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.
Украинское государственное бюро расследований в феврале сообщало, что после скандала с закупками были задержаны предприниматели-продавцы.