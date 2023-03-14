МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ситуация с продовольственной безопасностью в Европе и Центральной Азии более обнадеживающая, чем в других регионах, следует из подготовленного восемью учреждениями ООН доклада. В ООН приняли к сведению позицию России по зерновой сделке

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, недоедание в более чем 50 европейских и центральноазиатских странах остается на уровне ниже 2,5 процента. При этом, в 2021 году в регионе зафиксировали умеренное или острое отсутствие продовольственной безопасности в 12,4 процента на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что около 116,3 миллиона человек страдали от отсутствия продбезопасности, хотя проблема избыточного веса и ожирения среди детей и взрослых в регионе превысила средний показатель по миру.

Согласно "региональному обзору состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии за 2022 год", стоимость здорового питания увеличилась практически во всех странах региона в связи с ростом потребительских цен на продукты.

"Тем не менее, за исключением некоторых стран, большинство людей в регионе (примерно 96,4%) могли позволить себе здоровое питание по сравнению со среднемировым показателем в 58% в 2020 году", — добавляет ФАО.