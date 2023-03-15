МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Невзирая на беспрецедентное санкционное давление Запада, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем прогнозировалось, при этом жизнь простых россиян практически не изменилась, — к такому выводу пришло издание Independent. Россияне стали больше тратить на здоровье

Издание с восторгом отмечает, что после года санкций в России нет ни массовой безработицы, ни падения курса валюты, ни очередей перед "разорившимися банками".

Особое впечатление на авторов статьи произвело то, что в российских супермаркетах почти не изменился ассортимент.

"По-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги", — пишет издание.

Многие зарубежные компании — например, McDonald's и Starbucks — были поглощены местными владельцами, Apple прекратила продажу продукции в России, тем не менее крупнейший в стране онлайн-ритейлер предлагает iPhone 14 "примерно по той же цене, что и в Европе", отмечают авторы.

Также в статье говорится, что мебель и товары для дома, оставшиеся после ухода с российского рынка IKEA, распродаются на сайте Яндекса, этикетки на банках пива Budweiser и Leffe, которые продаются в Москве, свидетельствуют, что это пиво сварил местный партнер ушедшей из России компании ABInBev.