МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Испания столкнулась с ростом цен на томаты и мясо в связи с увеличением спроса на эти продукты за рубежом, в том числе из-за ситуации на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление главы крупнейшей испанской сети супермаркетов Mercadona Хуана Роигу. "Синьор Помидор" разгневался: почему европейцам не хватило овощей

По словам Роига, конфликт на Украине повлиял на стоимость помидоров, так как вызванный им резкий рост цен на газ привел к закрытию отапливаемых теплиц по выращиванию томатов в Северной Европе. В результате повышенный спрос на помидоры, выращенные в Испании, вызвал рост цен с 1,39 евро до 2,05 евро.

"У нас было два варианта: либо купить помидоры, либо оставить покупателей без помидоров. И мы считали, что важнее иметь помидоры по цене 2,05 евро, чем не иметь их", — цитирует Financial Times Роига.

Глава сети также объяснил рост цен на свинину повышением спроса из Китая, который считает Испанию одним из крупнейших поставщиков мясной продукции.

"Свинина стоила 1,05 евро (за килограмм в январе 2021 года), а сейчас она стоит 1,96 евро….Если мы хотим колбасы, то либо мы повышаем цены, либо у нас этого нет. Это зависит от спроса и предложения", — отмечает Роиг.

Ранее национальный институт статистики Испании (INE) сообщал о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Испании достиг 16,6% в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало самым высоким показателем с 1994 года.