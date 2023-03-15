МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Крестьянско-фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам при внедрении ими маркировки молочной продукции будет компенсирована половина затрат, сообщил замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов. Минпромторг рассказал, когда начнется обязательная маркировка БАДов

"Мы понимаем, что даже небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров. Поэтому учитывая социальную значимость и уязвимость данного сегмента мы приняли решение на добровольной основе компенсировать фермерам 50% затрат на приобретение оборудования", — сообщил Юсупов в ходе совещания в Совете Федерации по мерам поддержки молочной отрасли при введении маркировки продукции.

С соответствующим запросом к ЦРПТ обратился депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский: по его мнению, эта мера необходима, поскольку важно найти оптимальный баланс между защитой потребителей и дополнительной нагрузкой на производителей, сделав их процесс вхождения в систему максимально эффективным и безболезненным.

Фермерская молочная продукция будет подлежать маркировке с 1 декабря 2023 года. Первоначально планировалось, что фермеры начнут работу в системе "Честный знак" с 1 декабря 2022 года, однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение продлить сроки их подготовки на один год. Юсупов сообщил, что ЦРПТ совместно с интеграторами разработал пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств. Прием заявок на участие в программе будет осуществляться с 1 апреля до 15 июля 2023 года. В России начался новый этап маркировки питьевой и минеральной воды

Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — для продукции со сроком годности 40 дней и менее. Согласно материалам Научно-исследовательского финансового института Минфина, в 2022 году, то есть за первый полный год после введения маркировки, налоговые поступления от отрасли и сборы в бюджет выросли на 32,4%, до 29,8 миллиарда рублей. Там также отмечалось, что введение маркировки не сказалось на стоимости молочной продукции, этот фактор внес в рост себестоимости не более 1%.