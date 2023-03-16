Эксперт Кочанов: количество ПВЗ Wildberries не уменьшится из-за конфликта с партнерами
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Количество новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в России не уменьшится на фоне возникшего конфликта между компанией и её партнерами из-за новых правил и штрафов, поделился с РИА Новости мнением гендиректор экосистемы IT-сервисов для автоматизации логистических процессов Trucker Кирилл Кочанов.
"Я не думаю, что нововведения уменьшат число ПВЗ, стремительный рост числа которых мы наблюдаем в последние год-два. Открытие пункта выдачи заказов — отличный способ увеличить доход в регионах. Скорее всего те, кто смогут настроить процесс контроля за товарами, смогут избежать штрафов, а те, кому этого не удастся, продолжат терять деньги", — заявил он.
По его мнению, сама система работы маркетплейса, где "все "заточено" на работу по стандартам без желания разбираться в нюансах", вылилась в протест, который, по сути, является запросом на изменения от конкретных владельцев ПВЗ.
"Сейчас, мне кажется, для Wildberries очень важно услышать его (запрос — ред.), осознать, что сотрудники пунктов выдачи товаров нуждаются в качественной обратной связи, в действующем канале коммуникации. И что решения, которые принимает маркетплейс, не должны приниматься директивно сверху, их необходимо обсуждать с теми, кто "на земле", — заключил Кочанов.
Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".
https://1prime.ru/consumer_markets/20230316/840087042.html