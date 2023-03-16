МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Количество новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в России не уменьшится на фоне возникшего конфликта между компанией и её партнерами из-за новых правил и штрафов, поделился с РИА Новости мнением гендиректор экосистемы IT-сервисов для автоматизации логистических процессов Trucker Кирилл Кочанов. Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов на фоне скандала

"Я не думаю, что нововведения уменьшат число ПВЗ, стремительный рост числа которых мы наблюдаем в последние год-два. Открытие пункта выдачи заказов — отличный способ увеличить доход в регионах. Скорее всего те, кто смогут настроить процесс контроля за товарами, смогут избежать штрафов, а те, кому этого не удастся, продолжат терять деньги", — заявил он.

По его мнению, сама система работы маркетплейса, где "все "заточено" на работу по стандартам без желания разбираться в нюансах", вылилась в протест, который, по сути, является запросом на изменения от конкретных владельцев ПВЗ.

"Сейчас, мне кажется, для Wildberries очень важно услышать его (запрос — ред.), осознать, что сотрудники пунктов выдачи товаров нуждаются в качественной обратной связи, в действующем канале коммуникации. И что решения, которые принимает маркетплейс, не должны приниматься директивно сверху, их необходимо обсуждать с теми, кто "на земле", — заключил Кочанов.

Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".