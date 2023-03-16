Росалкогольрегулирование: продажи коньяка в январе-феврале выросли на 9,1 процента
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-феврале вырос на 9,1% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 2,165 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 3,3%, до 34,868 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 15,5%, до 2,771 миллиона дал.
Кроме того, продажи водки увеличились на 2%, до 11,976 миллиона дал. А оборот продаж виноградных вин вырос на 2,5%, до 8,126 миллиона дал, шампанских и игристых — на 6,9%, до 3,109 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 298,2%, до 163,3 тысяч дал.
До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказывала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230316/840088123.html