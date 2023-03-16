МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-феврале вырос на 9,1% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 2,165 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Отели с "все включено" обязали предоставлять отечественный алкоголь

При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 3,3%, до 34,868 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 15,5%, до 2,771 миллиона дал.

Кроме того, продажи водки увеличились на 2%, до 11,976 миллиона дал. А оборот продаж виноградных вин вырос на 2,5%, до 8,126 миллиона дал, шампанских и игристых — на 6,9%, до 3,109 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 298,2%, до 163,3 тысяч дал.

До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказывала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.