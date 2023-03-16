МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минтруд разбирается в сложившейся вокруг маркетплейса Wildberries ситуации, площадке следует соблюдать традиционные нормы трудового законодательства, заявил министр труда Антон Котяков журналистам. Эксперт объяснил, как конфликт вокруг Wildberries отразится на сети ПВЗ

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга. В ситуации разбираемся", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Котякова, согласно законодательству Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там" традиционные трудовые отношения".

"Поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства", — добавил министр.

Минтруд совместно с Генпрокуратурой после изучения заявлений граждан вынесет решение о возможных проверках в отношении маркетплейса, также сообщил Котяков. Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов на фоне скандала

"Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой — будет внеплановая проверка или нет", — заявил он.

Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".