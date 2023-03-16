ХЕЛЬСИНКИ, 16 мар — ПРАЙМ. Жители Финляндии — страны, которая на протяжении целого ряда лет лидирует в ЕС по дороговизне алкоголя, — удвоили его импорт из Эстонии в 2022 году, таким образом национальный бюджет недополучил 125,1 миллиона евро акцизов и других налогов, сообщает в четверг Ассоциация индустрии пивоварения и безалкогольных напитков Финляндии. Отели с "все включено" обязали предоставлять отечественный алкоголь

"В 2022 году импорт финнами алкоголя из Эстонии вырос на целых 110% по сравнению с предыдущим годом. Из-за ограничений по коронавирусу в предыдущем году объемы завоза были низкими. В результате импорта потеря налоговых поступлений финского государства возросла до 125,1 миллиона евро по сравнению с потерями, если бы алкоголь был куплен в Финляндии", — говорится в сообщении.

В то же время значительно увеличилось количество онлайн-покупок алкоголя из-за рубежа. Налоговые потери от онлайн-покупок составляют около 115 миллионов евро, указывают в Ассоциации.

Более трети (37%) финнов, путешествовавших в Эстонию, сообщили, что более низкие цены на продукты были единственной причиной для поездки либо значительным фактором в их решении о поездке, говорится в сообщении. Алкоголь — самый распространенный продукт, импортируемый из Эстонии: 63% приезжих импортируют алкоголь из Эстонии в Финляндию, подчеркивают в ассоциации.

Расстояние между Таллином и Хельсинки напрямую составляет 82 километра. Время в поездке занимает около двух часов на пароме, которые курсируют примерно каждые два часа или даже чаще.