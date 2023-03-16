Западу придется обратиться к России за репой, заявил Путин
Путин: Запад пророчил России спад, но сам предложил населению перейти на репу
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Запад предрекал России спад потребительского сектора и депрессию, но сам предлагает гражданам репу вместо салатов, о которой придется просить нашу страну, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства отметил, что "коллективный Запад" пророчил России депрессию, спад потребительского сектора и пустые полки в магазинах, однако сами столкнулись с такими проблемами.
По словам Путина, западные власти начали предлагать гражданам перейти с салата и томатов на репу.
"Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас все-таки значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", — подчеркнул президент.