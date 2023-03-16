МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Запад предрекал России спад потребительского сектора и депрессию, но сам предлагает гражданам репу вместо салатов, о которой придется просить нашу страну, заявил президент страны Владимир Путин. Испания столкнулась с ростом цен на томаты, пишут СМИ

Глава государства отметил, что "коллективный Запад" пророчил России депрессию, спад потребительского сектора и пустые полки в магазинах, однако сами столкнулись с такими проблемами.

По словам Путина, западные власти начали предлагать гражданам перейти с салата и томатов на репу.

"Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас все-таки значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", — подчеркнул президент.