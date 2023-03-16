МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор мониторит ситуацию с нестабильной работой пунктов выдачи заказов Wildberries, она не должна отразиться на правах потребителей, сообщила пресс-служба ведомства. Wildberries необходимо усилить обратную связь, заявил Минпромторг

"Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, связанной с нестабильной работой отдельных пунктов выдачи заказов маркетплейса "Вайлдберриз" и возможными задержками при получении заказов. Независимо от дальнейшего развития событий ситуация не должна отразиться на гарантированных правах потребителей", — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили о гарантированном праве потребителя получить заказ без нарушения сроков. В случае просрочки доставки ответственность несет продавец, а потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства, пояснили в пресс-службе.

В случае онлайн-покупки потребитель вправе вернуть продавцу товар надлежащего качества (за исключением лекарственных препаратов) в течение семи дней с момента получения заказа, отметили в ведомстве.

При поступлении жалоб на нарушение прав потребителей Роспотребнадзором будут приняты предусмотренные законом меры административного реагирования, подчеркнули в пресс-службе.