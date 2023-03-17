МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Магнит" совместно с "Татспиртпромом" будет поставлять собственную марку текилы Sombrero в несетевую розницу и рестораны, следует из сообщения компании. Россияне стали покупать больше коньяка в январе и феврале

"Магнит", один из ведущих в России ритейлеров, выводит свою эксклюзивную торговую марку текилы Sombrero в несетевую розницу и рестораны совместно с "Татспиртпромом". Появление бренда за пределами розничной сети "Магнит" приведет к росту его узнаваемости и продаж", — говорится в сообщении.

Текила под брендом Sombrero производится из голубой агавы в мексиканском штате Xaлиcкο, поставляется в Россию сетью "Магнит" в рамках собственного импорта и в настоящее время представлена только в магазинах этой розничной сети. В рамках партнерства с "Татспиртпром" планируются поставки текилы Sombrero в сегмент HoReCa (отели, рестораны, кафе), несетевую розницу, а также в некоторые региональные торговые сети.

Поставки планируется начать в начале третьего квартала 2023 года, планируемый объем оценивается в 3 тысячи декалитров в течение первого года. Кроме того, "Магнит" анализирует возможность запуска аналогичной системы дистрибуции и для других эксклюзивных и собственных торговых марок в категории крепкого алкоголя, уточняется в сообщении.

Компания уверена, что за счет расширения каналов сбыта сможет повысить узнаваемость своей торговой марки и нарастить ее продажи. По ее данным, в настоящее время на долю Sombrero приходится 5,5% российского алкогольного рынка в категории "текила", а продажи Sombrero в 2022 году выросли почти на 50% в денежном выражении. Благодаря партнерству с "Татспиртпромом" ритейлер рассчитывает в будущем удвоить объем продаж текилы на российском рынке.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец сентября находилось 25 315 магазинов.