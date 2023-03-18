МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет органам местного самоуправления муниципальных округов устанавливать границы территорий, где запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе в кафе, барах и ресторанах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России сократили срок давности по экономическим преступлениям

Продажа алкоголя, в том числе в общепите, запрещена на территориях, прилегающих, в частности, к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям.

Границы таких прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, а также внутригородских муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя с учетом результатов общественных обсуждений.

Закон предоставляет аналогичное право и органам местного самоуправления муниципальных округов. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Принятие закона обусловлено тем, что ранее в российской системе местного самоуправления был введен новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Статус муниципального округа может получить территория, объединяющая несколько населенных пунктов в случае, если она не отвечает критериям городского округа.