МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. При покупке фермерской продукции стоит обращать внимание на короткий срок годности, внешний вид и запах, рассказал "Известиям" основатель компании по производству экопродуктов Давид Арутюнов. Российских фермеров призвали подготовиться к маркировке молочной продукции

По его словам, натуральные мясо и мясопродукты имеют не ярко-розовый, а серый или бледно-розовый цвет. Фрукты и овощи отличаются естественным ароматом. Также в составе настоящих фермерских продуктов не должно быть никаких химических добавок, только натуральные компоненты: соль, специи, молоко.

К товарам, которые могут быть особенно вредны для здоровья, относятся грибы, консервы, мясо, рыба и молочная продукция.

Доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней Института биотехнологии и ветеринарной медицины ГАУ Северного Зауралья, независимый эксперт Россельхознадзора Наталья Белецкая отметила, что безопаснее всего покупать у фермеров продукцию, имеющую сертификаты о качестве, разрешение на торговлю и личную медкнижку. Но и в этом случае необходимо внимательно изучить маркировку, особенно срок годности: он зависит и от самого продукта, а также от того, как и когда его изготовили и как хранили.

Натуральный продукт не может храниться долго: например, кисломолочные продукты без стабилизаторов и консервантов "живут" в среднем пять дней. Если такой продукцией торгуют летом на улице, ничего у них покупать нельзя, советует эксперт.

Представитель Российского союза сельской молодежи Александр Лагутин рекомендует покупать фермерские продукты только у проверенных людей, желательно с производства, расположенного недалеко от дома. При этом лучше сначала почитать отзывы в интернете или поспрашивать у знакомых и попросить попробовать продукт на вкус. В первый раз лучше покупать небольшой объем — больше для дегустации.

По словам Белецкой, проверить качество сельхозпродукции в домашних условиях нереально. Можно оценить внешний вид, вкус, запах, консистенцию продукта, но не провести биохимический, микробиологический и другие виды анализа — а значит, не нельзя узнать, какая у продуктов кислотность и жирность, добавляли ли в них аммиак, антибиотики, соду и не содержат ли они опасные микроорганизмы. Поэтому покупать такую продукцию лучше на сельхозпродуктовых или обычных рынках, при которых имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, проверяющие качество продукции.

Также помочь потребителю могут магазины "живой еды", сотрудники которых тщательно отбирают продукты — потому цены в них выше, чем в обычных, или выставки-ярмарки. На них производители сами представляют свои продукты

По словам эксперта Россельхознадзора, у частников нельзя брать пластинчатые грибы в сушеном виде, солено-отварные, соленые и маринованные грибы. Кроме того, не стоит брать у них продукты, законсервированные в банках, закатанных в домашних условиях. Это несет риск отравлений и заражения смертельно опасной болезнью — ботулизмом.