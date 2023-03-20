МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Продажи жидкостей для вейпов в России в феврале 2023 года выросли на 48% по сравнению с февралем 2022 года, в январе — на 57%, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. В России повышен акциз на сигареты и жидкости для электронных сигарет

"Продажи жидкостей для вейпов растут. В январе 2023 года рост составил 57% по сравнению с январем 2022 года, а в феврале продажи выросли на 48%", — говорится в исследовании.

Кроме того, смеси для кальянов в январе 2023 года покупали на 45% чаще, а в феврале — на 53%, чем в аналогичные периоды прошлого года.

При этом средняя цена на жидкости для вейпов значительно не изменилась и составляет порядка 550 рублей за 120 миллилитров. Цена на смеси для кальянов выросла на 9% (за фасовку 50 грамм) и составила 350 рублей.

"Рост продаж жидкостей в январе и феврале может быть связан с тем, что производители могли активнее поставлять в розницу свои запасы без маркировки, не дожидаясь, когда остатки попадут под запрет реализации, и чтобы накопить финансовую "подушку". Магазины, в свою очередь, могли расширить ассортимент на витринах, избавляясь от остатков немаркированной продукции по старым отпускным ценам, которых не коснулось повышение акцизов", — прокомментировал эксперт "Контур.Маркета" по автоматизации работы с маркировкой в рознице и общепите Владимир Поздняков.

В конце января текущего года в РФ был подписан закон, увеличивающий с первого весеннего месяца ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы. Кроме того, с 1 апреля 2023 года начинается передача в систему "Честный Знак" информации об оптовом и розничном обороте никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет.