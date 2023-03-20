МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рыбные консервы в РФ за год заметно подорожали — например, из скумбрии и сайры — на 20-22%, из шпрот — на 14%, килька чуть доступнее, и прибавила лишь 10%, на цену во многом повлияли проблемы с жестью для производства банок, но также сказались промысловая ситуация и низкий спрос, сообщили РИА Новости представители онлайн-касс и отрасли. Россиянам рассказали, как безопасно выбирать фермерские продукты

"За год в несетевой рознице консервы со скумбрией подорожали на 22%, а с сайрой — на 20%", — сообщили в компании "Эвотор" на основании средних цен фактических продаж в феврале рыбных консервов в несетевой рознице. Для оценки использовались данные по 800 тысячам смарт-терминалов в регионах РФ. В свою очередь средняя цена на консервы с тунцом увеличилась на 19%, а шпрот — на 14%.

В результате средняя цена консервы из скумбрии в несетевой рознице в феврале составила 171 рубль за условную банку (350 грамм), из сайры и тунца — 224 рубля и 261 рубль, а средняя стоимость консервы из шпрот — 247 рублей. За месяц, то есть в течение февраля, цена на рыбные консервы в РФ выросла менее заметно: например, средняя цена на скумбрию прибавила за месяц 3%, на сайру — 1%, тунец подорожал на 2%, а шпроты — на 4%.

"Самые доступные консервы — килька в томатном соусе: подорожали за год на 10%, средняя цена составила 115 рублей за условную банку. За месяц килька даже подешевела на 1%", — подсчитали в "Эвоторе".

ЖЕСТЬ И ВЫЛОВ

Председатель Рыбного союза Александр Панин пояснил РИА Новости, что сейчас на рост себестоимости рыбных консервов сильно влияет подорожание жести — например, даже в себестоимости такой недорогой продукции, как скумбрия или шпроты, доля консервной банки и крышки доходит до 35-37%. "Причина — резкая перестройка на фоне введения санкций логистических цепочек: до этого жесть поставлялась из Евросоюза, в основном из Германии — в Калининград, где расположены основные производственные предприятия, а теперь — идет исключительно из Китая", — пояснил Панин.

Чуть иная ситуация по сайре, где сказывается дефицит сырья: вылов этой рыбы сейчас кратно снизился во всем мире по биологическим причинам, например, в России его сейчас вообще нет. "Но даже и такие крупные исторически ловцы сайры как Китай, Тайвань, Япония, Филиппины, в прошлом и в этом году кратно уменьшили объемы вылова, поэтому рыба стала дефицитной и очень дорогой", — добавил собеседник агентства. Что касается кильки, добавил он, то тут промысловая ситуация была неплохая, и в этом году уже тоже неплохо складывается, "поэтому килька не растет в цене, а даже немного дешевеет".

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКСПОРТ

Партнер консалтинговой компании "НЭО Центр" Альбина Корягина отмечает, что популярность скумбрии и сайры в секторе морепродуктов значительно растет во всем мире — эти виды рыб являются прекрасным источником омега-3 жирных кислот, так необходимых человеку. Но такой рост потребления на фоне стагнации вылова ведет и к росту мировых цен на эти виды; кроме того, причинами подорожания в последние годы называют пандемию и климатические изменения, добавляет эксперт. "Бутербродекс" снизился в первой половине марта на 2,3 пункта

"Сайру и скумбрию массово используют для переработки, в том числе для производства рыбьего жира, удобрений, рыбных кормов, а также как наживку для промысла. Поэтому только 13,8% выловленной скумбрии доезжает до потребителя в размороженном виде для непосредственного употребления в пищу", — заметила Корягина.

По ее мнению, такая ситуация может стать стимулом для отечественных производителей отправлять свою продукцию больше на экспорт, чем на внутренний рынок, где потребление рыбы с 2019 по 2022 год "как минимум стагнирует" на уровне 21,5-21,9 килограмма на душу населения в год. "На фоне постоянно растущих издержек — рост тарифов перевозки, перевалки, хранения и так далее, — и не растущем спросе, производители могут реагировать только одним способом – повышать цену продукции", — заключила собеседник агентства.

В целом продажи консервов в несетевой рознице РФ в феврале снизились на 2% к прошлом году, но по регионам динамика довольно сильно варьируется: по данным "Эвотора", на Дальнем Востоке продажи рыбных консервов в несетевой рознице в феврале выросли на 9% к прошлому году, в Сибири — на 4%, а в Центральном округе ― на 2%. Снижался спрос в Приволжском округе — там продажи за год упали на 10%, в Южном (минус 2%) и в Северо-Западном (минус 4%). Москвичи в феврале купили рыбных консервов на 5% больше, чем год назад, петербуржцы — наоборот — меньше на 14%.