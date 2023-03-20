МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) просит Роспотребнадзор провести проверку магазинов сети "Светофор" в Москве из-за участившихся фактов продажи в них фальсифицированный и некачественной продукции, следует из письма ОПИ, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Роспотребнадзор призвал Wildberries соблюдать права потребителей

Отмечается, что в настоящее время, по данным надзорных ведомств, в магазинах сети "Светофор" активно реализуется ряд пищевых продуктов, изготовленных из "сырья неизвестного происхождения, фальсифицированных и представляющих угрозу безопасности потребителей". Прежде всего речь идет о молочной продукции.

"Просим Вас: согласовать с органами прокуратуры и провести в отношении ООО "Торгсервис 150", заведующего магазинами "Светофор" в Москве, внеплановые проверки и (или) иные контрольные (надзорные) мероприятия с последующим изъятием фальсифицированной и неучтенной продукции из обращения и привлечением виновных лиц к ответственности", — говорится в письме на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елены Андреевой.

Как поясняется в письме, в магазинах сети регулярно находят в продаже просроченные (с истекшим сроком годности) и испорченные (из-за неправильного хранения) товары. Кроме того, сеть халатно относится к санитарным и гигиеническим нормам.

В связи с этим ОПИ также просит организовать систематические профилактические мероприятия с целью недопущения возобновления нелегального оборота в сети. РИА Новости направило запрос в компанию.