МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российские предприятия зафиксировали в марте максимальный с января прошлого года спрос на свою продукцию, что перенеслось в рост цен на их продукцию, следует из информационно-аналитического комментария Банка России "Мониторинг предприятий". ЦБ ожидает замещения внешнего спроса в России на внутренний

ЦБ проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора экономики. Мониторинг предприятий опирается на широкий охват респондентов: в среднем в 2022 году в опросах ежемесячно участвовали более 14 тысяч предприятий.

"Оценки спроса (на продукцию — ред.) в марте улучшились и достигли максимальных значений с января 2022 года", — сообщили в регуляторе.

Наиболее заметно оценки спроса повысились среди предприятий обрабатывающих отраслей, которые производят потребительские и промежуточные товары, а также у предприятий оптовой торговли, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами. На максимумах фиксировались оценки текущего спроса у обрабатывающих производств, выпускающих инвестиционные товары. "Продолжала улучшаться ситуация со спросом в строительстве благодаря программам льготной ипотеки, а также в транспортировке и хранении", — отметили в ЦБ.

При этом, наиболее негативные оценки сохранились в розничной торговле, обратили внимание в Банке России.

Кроме того в марте продолжилось замедление роста издержек предприятий. "Вместе с тем в условиях повышения спроса, в том числе в ряде ключевых отраслей, рост цен на готовую продукцию (услуги) немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем", — добавили в ЦБ.

Ценовые ожидания предприятий выросли после их снижения в предыдущие два месяца. Наиболее заметно это было заметно в сфере торговли. Также, в связи с ростом спроса на товары, дополнительное пространство для повышения цен на свою продукцию или услуги видят предприятия сферы услуг, транспортировки и хранения. "В добыче и сельском хозяйстве, наоборот, ценовые ожидания заметно снизились", — заключили в регуляторе.