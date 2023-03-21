МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Отечественный ритейлер Gloria Jeans этой весной откроет свой магазин в "Доме Мод", расположенном в Санкт-Петербурге, где ранее находился Uniqlo, сообщили РИА Новости в компании. В Минпромторге оценили перспективы импортозамещения одежды Uniqlo

"Дом Мод" располагается на Петроградской стороне. Здание построили в 1968 году специально для индустрии моды… Российский модный ритейлер займет площади, на которых работал Uniqlo. Новый магазин занимает более 1100 квадратных метров на двух этажах, в нем будет представлен широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды и аксессуары", — сообщили там.

Отмечается, что открытие запланировано уже этой весной. При этом на данный момент в Санкт-Петербурге работает 22 магазина Gloria Jeans, к концу года их число, по словам компании, приблизится к 30. Ритейлер планирует открыть новые точки, а также расширить площади существующих магазинов.

В начале компания сообщила, что выиграла тендер на право открыть свой магазин на Тверской улице, где ранее располагался флагман H&M. До это она уже открыла восемь своих точек на местах, занимаемых шведским брендом.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%.