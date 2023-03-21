МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries начнет продавать электронику и бытовую технику под собственной торговой маркой (СТМ), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники на рынке электронной торговли. Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию, пишут СМИ

"Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), рассказал "Ведомостям" представитель компании. По его словам, стоимость продукции будет находиться "в среднем ценовом сегменте", — говорится в сообщении.

Согласно данным "Ведомостей", развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Как следует из материалов Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 года.

Уточняется, что в ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другое. По словам представителя Wildberries, через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны.

По данным представителя компании, большая часть бытовой техники Wildberries будет собираться на китайских заводах, а телевизоры – в России и Белоруссии. Он добавил, что тестовые поставки и продажи электроники уже начались, уточнив, что пробная партия телевизоров и миксеров под СТМ была полностью распродана. Подчеркивается, что сначала технику можно будет купить только в России, но маркетплейс планирует запустить продажи и на территории других стран присутствия, в том числе в Белоруссии, Казахстане и Армении.