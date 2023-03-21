МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основания для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют, а действующий запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе РФ. Российские предприятия отметили максимальный спрос на свою продукцию

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник среди поставщиков сообщила, что рисовая крупа в России может подорожать на 10-30% из-за снижения качества сырья в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране. По словам источника, производители рисовой крупы уже уведомили торговые сети о повышении цен.

"Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — заявили в Минсельхозе.

Там пояснили, что качество риса и объем урожая 2022 года "полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки". Производство рисовой крупы в России за прошлый год выросло на 2,6%. "По результатам мониторинга анализа и оценки объема потребительских свойств риса, из обследованных 867,1 тысячи тонн порядка 96,11% риса соответствует 1-3 классу, не соответствует ГОСТ только 3,89%", — сообщили в Минсельхозе. В России подорожали рыбные консервы

"Цены на сырье в настоящее время стабильны, как и розничные цены на крупу в торговых сетях (-1,9% с начала года, по данным Росстата по состоянию на 13.03.2023). Напомним, что до конца первого полугодия 2023 года в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, что гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции", — добавили в ведомстве.

В конце декабря прошлого года правительство РФ продлило временный запрет на экспорт риса на полгода — до 30 июня 2023 года. Запрет на тот момент уже действовал с 1 июля прошлого года из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Он был введен, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.