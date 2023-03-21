МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25 килограммов в год на человека — соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. В России подорожали рыбные консервы

"Скорректировать абзац… достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее ‎25 килограммов в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85 процентов ‎в год;", изложив его в следующей редакции: "поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85 процентов в год", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий.

Также в пояснительной записке к проекту постановления указано, что изменения вызваны приведением государственной программы в соответствие со стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре.

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. В ней сформулированы восемь главных целей развития, среди которых — добиться устойчивого среднегодового роста производства на уровне 3%, увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, вовлечение к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектаров земель.