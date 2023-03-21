МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Госдуме предложили наложить на продажу устройств для парения те же ограничения, которые действуют для сигарет. Это позволит устранить пробелы в законодательстве, рассказал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. ЦРПТ предупредил об опасности немаркированных жидкостей для вейпов

По словам депутата, на данный момент в российских законах ничего не говорится про реализацию составных частей никотинсодержащей продукции, что позволяет подросткам беспрепятственно ее покупать.

"Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина", — заявил Метелев.

В этом случае к реализации данной продукции будут применяться аналогичные требования и ограничения, добавил он. Речь идет в том числе о выкладке товара, запрете на его дистанционную продажу и информировании потребителей о вреде такой продукции.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести в Госдуму предложения о возможном запрете вейпов на фоне роста их популярности среди молодежи.