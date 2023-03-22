МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На фоне роста цен на продукты, бензин и отопление граждане Франции стали чаще отказываться от покупки основных средств гигиены, следует из отчета компании IFOP по заказу национальной ассоциации Dons solidaires. Банк Франции оценил перспективы экономического роста страны

В документе, в частности, отмечается, что "инфляционный фон вынуждает французов переосмыслить потребление вплоть до отказа от покупки определенных товаров и, в частности основных средств гигиены, таких как дезодоранты, подгузники и гигиенические прокладки".

Исследование показало, что 34% французов вынуждены из-за инфляции отказываться от покупки основных гигиенических средств — на эти товары у них просто не хватает денег. В частности, шесть миллионов граждан Франции отказываются от покупки дезодорантов, четыре миллиона — от шампуней, трем с половиной миллиона не хватает денег на зубную пасту.

При этом граждане, находящиеся в наиболее неблагоприятном положении, на попечении благотворительных ассоциаций и фондов, согласно данным исследования, в два раза больше страдают от инфляции и лишены предметов первой необходимости.

"Таким образом, для тех, кто сталкивается с этой проблемой, действует стратегия отказа: контролировать потребление гигиенических средств или не так активно использовать, чтобы они прослужили дольше.13% респондентов используют только один продукт для разных целей. Например, французы контролируют потребление туалетной бумаги. Родители на 28% контролируют использование геля для душа и шампуня своими детьми. В благотворительных фондах эта цифра достигает 56%", — говорится в отчете об исследовании.