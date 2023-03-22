МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором месте по популярности — темное, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. Россияне оценили аналоги популярных зарубежных газировок

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию и уход из России ряда иностранных марок, в 2022 году число лояльных покупателей и частота покупки в пивной категории увеличились. В разрезе домохозяйств в 2022 году доля аудитории пива составила 84,8% (по сравнению с 83,4% в 2021 году). В HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) доля пивной аудитории осталась на уровне 2021 года – 16,6%", — говорится в материалах.

Отмечается, что слабоалкогольное пиво выбирают 58,6% жителей России, крепкое покупают 40%, а безалкогольное пиво – 37%. "Основную часть в категории составляет светлое пиво, его покупают 84,1% россиян. Темное пиво покупают 35,8% россиян. Растет и развивается категория вкусового пива – его аудитория среди россиян в 2022 году составила 50,8%, а в 2021 — 41,5%", — подсчитали в "Ромир".

При этом увеличивается спрос и на отечественную продукцию. Так, за год аудитория, предпочитающая российское пиво, увеличилась до 78,9% с 76,8%, а лицензионного – до 68,5% с 65,7%. Импортное же пиво в 2022 году покупали 32,7% россиян по сравнению с 37,2% в 2021 году. Подобная динамика наблюдается и в частоте покупки – 17 раз за год для отечественного и 9,3 для лицензионного, в то время как частота покупки импортного пива сократилась.

"На рост покупательской аудитории могли повлиять несколько факторов. Во-первых, изменение ассортимента на полках магазинов, в частности сокращение выбора крепкого алкоголя, а также газированных напитков и соков, привели к переключению аудитории на пиво", — считает старший директор "М-Ромир" Ксения Пайзанская.