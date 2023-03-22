МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спрос на все услуги по ремонту на платформе "Авито Услуги" в России с 1 по 14 марта 2023 года вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании, результаты которого есть у РИА Новости. Россияне стали больше тратить на курьерские услуги

"Спрос на все услуги по ремонту по стране с начала марта этого года увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как число предложений от мастеров — на 30%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что за исследуемый период значительно выросло число предложений от специалистов по работам, связанным с металлоконструкциями и коваными изделиями. Так, мастера разместили в 3 раза больше объявлений по монтажу, сварке и ремонту поручней, перил и лестниц. В то же время спрос на исполнителей возрос в 4 раза, а цена их услуг стартует от 900 рублей за квадратный метр работ.

Не меньшей популярностью пользуются изоляционные работы (по шумо- и гидроизоляции). Объявлений на платформе с предложением услуг от мастеров в данной сфере в начале марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше на 209%, еще больше увеличился спрос — в 3,5 раза.

Спрос на специалистов по установке натяжных полотков также вырос — на 126%, а предлагать свои услуги на "Авито" специалисты стали на 76% чаще.

Кроме того, с 1 по 14 марта 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на специалистов по плиточным работам (+105%), по поклейке обоев (+104%), по электрике (+100%), высотным работам (+92%), столярному и плотницкому мастерству (+82%).