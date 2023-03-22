МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первых трех кварталов 2022-2023 финансового года, завершившихся 28 февраля, сократил чистую прибыль в годовом выражении на 12% — до 4,039 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Росбанка снизилась на 75 процентов в 2022 году

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 2,57 доллара с 2,85 доллара годом ранее. Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 11% в годовом выражении, составив 38,392 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала финансового года Nike сократил чистую прибыль на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 1,24 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,79 доллара против 0,87 доллара год назад, аналитики ждали показатель на уровне 0,55 доллара. Выручка компании за три месяца выросла на 14% в годовом выражении, до 12,39 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогноза аналитиков (11,47 миллиарда долларов).

В текущем фингоду компания ожидает роста выручки на 7-9%, что лучше прогноза прошлого квартала в 4-6%. В четвертом квартале при этом прогнозируется рост выручки в пределах 3%. Также компания прогнозирует за фингод снижение валовой маржи. Акции компании дешевеют на предторгах на 2,25%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).