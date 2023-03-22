МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россияне в 2022 году чаще всего из продуктов предпочитали заказывать кофе, чай, воду, торты и конфеты, при этом интернет-продуктовая корзина значительно отличается от той, что они выбирали в традиционной рознице, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, которые есть у РИА Новости. Эксперты выяснили, насколько в России любят пиво

"В 2022 году россияне чаще всего покупали в интернете воду, кофе, чай, торты и конфеты, а также большие партии других бакалейных товаров", — говорится в исследовании.

Кроме того, специалисты выяснили, на какие продукты сильнее всего возрос спрос в годовом выражении. Так, наибольшую динамику показали сахар (+91% по сравнению с 2021 годом), кофе (+16%), мука и соль (+13% в каждой категории), овощи и фрукты (+12%), конфеты (+11%), чай (+9%), молоко (+7%), курица (+8%), вода и рыба (+7%). Среди других набравших популярность продуктов — торты, сыры и мясо (по +6%), а также орехи (+5%) и мед (+3%).

"Стоит отметить, что продуктовая онлайн-корзина россиян в течение года практически не менялась, однако определенная сезонность в покупках, конечно, прослеживается: например, зимой в список онлайн-покупок попадает икра, какао и сало, в феврале в связи с Днем всех влюбленных популярен становится шоколад и клубника, в марте-апреле россияне закупают картофель для посадки, в мае резко растет спрос на мороженое, а летом – на фрукты и ягоды", – пояснил руководитель отдела аналитики и маркетинга агрегатора Денис Логанов. Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании риса

Как отмечают аналитики, продуктовая онлайн-корзина россиян сильно отличается от ежедневной офлайн-корзины.

"Как правило, в интернете россияне покупают либо большие партии непортящихся товаров, чтобы доставка не превышала 10% от стоимости заказа, либо товары с высокой добавленной стоимостью – кофе, орехи, мед. У россиян нет привычки покупать в интернете и сравнивать цены на социально значимые продовольственные товары, например, гречку и макароны. Так, рис в интернете покупали в пять раз реже, чем торты", — заключил Логанов.