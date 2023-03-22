МАДРИД, 22 мар — ПРАЙМ. Практически половина испанских компаний повысила цены продаж на свои товары или услуги в течение первых трех месяцев этого года, свидетельствуют данные отчета Центрального Банка королевства, составленного по результатам опроса 15.000 компаний. Испания столкнулась с ростом цен на томаты, пишут СМИ

"В первом квартале 43,8% компаний заявили о повышении цен, что на 10,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. По отраслям рост цен был достаточно общим, хотя он был более выражен в некоторых видах услуг, таких как информационно-коммуникационная и административная деятельность", — говорится в отчете.

Согласно ЦБ, доля фирм, намеревающихся повысить цены, составит 34,8% во втором квартале, и чуть более половины (55%) компаний ожидают, что продолжат эту тенденцию до конца года.

Однако большинство компаний сообщают, что их производственные затраты выросли больше, чем цены на их продукцию. В частности, семь из десяти фирм считают, что их затраты продолжали расти в первом квартале, хотя признаки ослабления роста начинают появляться.

В этом смысле три из четырех фирм (74%) считают, что в ближайшие месяцы затраты на рабочую силу будут расти. Это явление, которое, по мнению Банка Испании, может отражать "определенное отставание в переносе инфляционного давления на стоимость рабочей силы".

Ранее национальный институт статистики Испании (INE) сообщил, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в королевстве достиг 16,6% в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало самым высоким показателем с 1994 года.

Годовая инфляция в Испании достигла в феврале 6,1%, в то время как в январе этот показатель составлял 5,9%, следует из предварительных данных INE. По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.