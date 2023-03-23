МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Cеть "Стокманн" займет площади ушедшего из России шведского ритейлера H&M в двух подмосковных торговых центрах Vegas на МКАД, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Crocus Group, владеющей торговыми комплексами. Названа доля ушедших из России японских компаний

"Двухэтажные универмаги "Стокманн" в новом мини-формате откроются в ТРК "Vegas Крокус Сити" в апреле (более 4 тысяч квадратных метров) и в мае в ТРК "Vegas Кунцево" (более 3,7 тысячи квадратных метров)", — уточнили в компании.

Среди женских брендов в магазинах будут представлены Marc O'Polo, Esprit, Cinque, Desigual, Furla, Naf Naf, Hugo, Boss. Среди мужского ассортимента — коллекции Karl Lagerfeld, Antony Morato, Guess Jeans, Loft, Lerros, Cudgi, Pepe Jeans, Replay. В универмагах можно будет приобрести сумки и обувь от Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Кроме того, в "Vegas Крокус Сити" появится детский отдел с такими брендами, как OVS, Choupette, Mayoral, Aspaya, PlayToday, Pepe Jeans, Stella McCartney, Ysabel Mora, S.Oliver, Nero Giardini и Levi"s, перечислили в пресс-службе.

Основанная в Финляндии торговая сеть "Стокманн" работает в России с 1989 года. В 2016 году российскую часть бизнеса сети выкупил Reviva Holdings Якова Панченко. В начале прошлого года сеть собирался приобрести Сбербанк, но в итоге сделка сорвалась.

Один из крупнейших мировых одежных ритейлеров H&M в марте 2022 года из-за военной операции на Украине приостановил продажи в России, а летом объявил о своем полном уходе из страны.