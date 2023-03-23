МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Дагестан стал лидером по размеру среднего чека на украшения по итогам 2022 года среди всех регионов России, при этом наименьший показатель зафиксирован в Алтае, свидетельствуют данные ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. Средний чек россиян продолжил расти в конце февраля

Отмечается, что в среднем по России чек на ювелирные изделия вырос на 12%, до 6 583 рублей. Однако, по оценкам компании, рос он неравномерно: например, в Перми увеличился на 40%, а в Новосибирске — всего на 3%. Существенный рост чек также показал в Забайкальском крае (+31%) и Карелии (+26%).

"В среднем по России средний чек на ювелирные украшения в 2022 году варьируется от 1,3 тысячи до 12 тысяч рублей. Больше всего в регионах РФ тратят на ювелирные украшения в Дагестане (11 951 рубль). На втором месте – Магаданская область (10 767 рублей), далее – Сахалинская (9 003 рубля)", — говорится в исследовании.

Кроме того, в пятерку регионов с наибольшим средним чеком вошли Карачаево-Черкесская Республика (8 686 рублей) и Чукотский автономный округ (8 045 рублей).

"Меньше всего на украшения в прошлом году потратили в Республике Алтай (1 324 рубля), в Костромской (2 476 рублей) и Калининградской областях (3 004 рубля). В топ-5 регионов с самым низким средним чеком также вошли Республики Тыва (3 224 рубля) и Ингушетия (3 381 рубль)", — добавляется в материалах.

Несмотря на это, лидерами по объему продаж в 2022 году традиционно оказались Москва (66,1 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (20,7 миллиарда рублей). Следом расположились Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. При этом, по данным Sokolov, весь рынок ювелирной розницы России в денежном выражении в прошлом году составил 301 миллиард рублей.