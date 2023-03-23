МОСКВА, 23 мар ПРАЙМ. Средний чек на товары для ремонта, строительства и хозяйства в первой половине марта по сравнению с прошлым годом снизился более чем на треть, а продажи упали вдвое, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс". Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале выросли

"По товарам для ремонта, строительства и хозяйства средний чек составил 9057 рублей, что на 37% ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок в сравнении год к году снизилось на 51%", — такой результат показал анализ данных из средних чеков с 1 по 15 марта этого и прошлого года.

В топ-покупок вошли средства для покраски и косметических работ, садовый инвентарь и посадочный материал, ручной и электроинструмент.

Эксперты отмечают, что потребление товаров для ремонта, дачи и строительства возвращается к сбалансированному уровню после ажиотажного спроса, наблюдавшегося в конце февраля — начале марта 2022 года: продажи год к году показывают закономерное снижение.

В прошлом году, по данным аналитиков, покупатель стремился приобрести в первую очередь товары с импортной составляющей, а также закупал многое "про запас".

В этом году ситуация отличается от прошлогоднего ажиотажа. "Сейчас большая часть покупателей придерживается стратегии рационализации трат, однако потребление восстанавливается. Часть зарубежных брендов заместилась другими, заметно выросла доля продукции отечественного производства и поступившей по параллельному импорту", — отмечают авторы исследования.