МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Спрос россиян на мебель в первый весенний месяц вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом популярностью пользовались также и системы хранения, следует из имеющегося у РИА Новости анализа "Все.Инструменты.ру", проведенного на основе спроса на онлайн-гипермаркете. В России резко вырос спрос на услуги по ремонту

"Онлайн-гипермаркет… проанализировал спрос на товары из категории "Мебель" и "Системы хранения" в марте 2023 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, покупательский интерес к мебели среди россиян вырос на 121%, а к системам хранения — на 41%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что самыми востребованными товарами в этих категориях стали полки различных конфигураций, напольные вешалки, мебельные ручки, табуреты, стулья, столы, а также шкафы, почтовые ящики, ящики для хранения, крючки, держатели для инструментов, сборные системы хранения и колеса для мебели.

При этом мебель активнее всего покупали жители Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска и Воронежа. А вот продажи систем хранения больше всего выросли в Челябинске, Нижнем Новгороде, Воронеже и Санкт-Петербурге.

"Спрос на данные категории товаров может быть связан, в первую очередь, с сезонной уборкой жилищ перед мелким ремонтом и началом теплого сезона. Кроме того, потребительский спрос все больше перемещается в онлайн. Поэтому такие товары, как мебель, которые традиционно покупались в офлайн-магазинах, теперь все чаще приобретаются на интернет площадках", — пояснили в компании.