ВЛАДИВОСТОК, 23 мар — ПРАЙМ. X5 Group открыла во Владивостоке первые на Дальнем Востоке магазины "Пятерочка". "Магнит" приостановил работу платежных карт Magnit Pay

В городе открылись два магазина.

"Это уже наша 69-я территория присутствия, и мы присутствуем практически по всей стране. Мы открываем первый магазин на Дальнем Востоке, и он открывается во Владивостоке", — сказал на открытии одного из магазинов исполнительный директор "Территория Дальний Восток" торговой сети "Пятерочка" Антон Безрядин.

Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко на открытии отметил, что больше 40 местных компаний уже подписали соглашения о взаимодействии с "Пятерочкой".

Безрядин ранее сообщал, что компания намерена активно развиваться на Дальнем Востоке. В год планируется открывать около 150 торговых точек в формате "магазин у дома". Также в перспективе – строительство собственного логистического центра. Общий размер инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.

По его словам, X5 Group намерена за 5-6 лет открыть в ДФО еще около 800 магазинов, в том числе в Приморье и Хабаровском крае, а также, возможно, в Еврейской автономной области.