МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В России самый надежный в мире уровень продовольственной безопасности, внутренний спрос на продукцию обеспечен с избытком, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Россия рассчитывает увеличить экспорт продовольствия в Китай

Глава правительства в четверг выступил с отчетом о работе кабмина в Госдуме.

"Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211% вместо 90%), мясом (100% вместо 85%) и рыбой (153% вместо 85%)", — сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год.

"Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время, 157 миллионов тонн — это огромный успех нашего агропрома! Новые рекорды есть и по объемам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам", — добавил он.

Мишустин также отметил, что в России продолжается развитие отрасли, расширяется собственная производственная база по ключевым направлениям. "Вернули в сельхозоборот около 450 тысяч гектаров земли по итогам прошлого года. Построено 25 заводов по переработке рыбы", — подчеркнул премьер-министр.

"Это, конечно, результат системной господдержки АПК… Всего объем его финансирования в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей….Будем и дальше помогать сельхозпроизводителям", — указал он.

Мишустин добавил, что спасти Россию от дефицита помог "зеленый коридор" для импорта и запрет реэкспорта некоторого оборудования.